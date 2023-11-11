محمود مسلم: مصر منفتحة على كل الدول من أجل حل القضية الفلسطينية

علق الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي، عضو مجلس الشيوخ، علي القمة العربية الاسلامية في الرياض بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن بيان القمة أشاد بما تقدمه مصر من تسهيلات ودعم في مساندة أهل غزة من خلال معبر رفح، والمساعدات المقدمة من حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تشغل أكثر من 50%، رغم ظروفها الاقتصادية القاسية والصعبة.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لقاءات مع بعض المؤثرين في القضية الفلسطينية، ولا سيما إيران وتركيا وولي العهد السعودي والملك الأردني والرئيس السوري ورئيس مجلس السيادي السوداني.

وأشار، إلى أن هذه اللقاءات تدل على أنّ مصر منفتحة وتقود عملية حل أزمة فلسطين منذ اليوم الأول، والرئيس السيسي ووزير الخارجية وأجهزته، عقدوا لقاءات مباشرة أو مكالمات هاتفية منذ 7 أكتوبر الماضي، وتواصلوا مع كل العالم المهتم بالقضية الفلسطينية.