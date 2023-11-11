وزير الخارجية السعودى: السلام لن يتم إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أمر ضروري، وعلى المجتمع الدولي ممارسة مسئولياته، مشيرًا إلى أن القادة العرب ينقلون رسالة واضحة وهي أن الحرب يجب أن تتوقف الآن.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز" أنه لا مجال للوصول إلى استقرار المنطقة إلا عبر السلام، والسلام لن يتم إلا بإقامة دولة فلسطينية بحسب قرارات الشرعية الدولية.