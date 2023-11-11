السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالغيط: المأساة والإجرام الذى نراه فى غزة أدى لبروز القضية الفلسطينية

أبو الغيط
أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن قرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة صادرة عن 57 دولة تبرز من خلالها الموقف الضاغط على مؤيدي إسرائيل في المجتمع الدولي.

القضية الفلسطينية انزوت كثيرًا في السنوات الأخيرة

وأضاف، خلال تصريحاته خلال البيان الختامي للقمة العربية السعودية، أن القضية الفلسطينية انزوت كثيرًا في السنوات الأخيرة، وهذه المأساة وهذا الإجرام الذي نراه في غزة أدى إلى بروز القضية الفلسطينية على السطح وطرح حل الدولتين ومن دونه ستستمر دوامة العنف.

وتابع، أنه إذا لم يتحرك العالم لتحقيق هذا الهدف، فاللأسف سنشهد صدامًا مسلحًا في هذه المنطقة وهذا ما لا نرجوه.

أحمد أبو الغيط المأساة الإجرام بروز القضية الفلسطينية المجتمع الدولي

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