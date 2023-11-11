السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية السعودى: نحن ننادى بالسلام والطرف الآخر يرفض الحديث عنه

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

وجهت الإعلامية أمل الحناوي، مذيعة قناة القاهرة الإخبارية سؤالًا إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قائلة: "هل باستطاعة الدول العربية والإسلامية الضغط بموقف موحد لتنفيذ مشروع حل الدولتين كسبيل أوحد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهل هناك أي فرصة لاستئناف عملية السلام".

ورد وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز" على سؤال الإعلامية أمل الحناوي قائلًا: إنه يجب أن تكون هناك فرصة لإحياء السلام، مؤكدًا أن السلام هدفنا كعرب مسلمين.

وتابع: "نحن ننادي بالسلام والطرف الآخر هو من يتجنب الحديث عن السلام، وسنستمر في الحديث عن السلام وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية، والزخم الموجود الآن سيسهم في دفع القضية في مقدمة الأجندة الدولية".

قمة الرياض وزير الخارجية السعودي الرياض إحياء السلام فلسطين أمل الحناوي

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