السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يهزم بيرنلي ويواصل مطاردة مانشستر سيتي على صدارة البريميرليج

ويليام صاليبا
ويليام صاليبا

انتصر فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على نظيره بيرنلي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

وفرض أرسنال استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط على مستوى الخطورة على المرمى.

وسجل ليونارد تروسارد هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعدما حول عرضية زميله ساكا برأسه في الشباك.
واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق بيرنلي.

واستمر استحواذ لاعبي فريق أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكان لهم الأفضلية الهجومية على المرمى.

وسجل جوش برونويل هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ولم يستمر التعادل كثيرًا قبل أن يسجل ويليام صاليبا هدف أرسنال الثاني في الدقيقة 57.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق أرسنال لتسجيل الهدف الثالث وتأكيد انتصارهم بالمباراة.

وسجل أولكساندر زينشنكو هدف أرسنال الثالث في الدقيقة 74.

وتلقى فابيو فيريرا البطاقة الحمراء وطرد من الملعب في الدقيقة 83 بسبب العنف ضد لاعبي بيرنلي.

وسدد لاعبو فريق أرسنال 6 كرات على المرمى من 16 محاولة وخرجت 10 كرات من الملعب، مقابل 5 تسديدات من 6 محاولات لفريق بيرنلي وخرجت كرة واحدة من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق بيرنلي.

ورفع أرسنال رصيده بهذا الانتصار لـ27 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، فيما توقف رصيد فريق بيرنلي عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

ارسنال بيرنلي الدوري الإنجليزي الممتاز محمد الننى مباراة ارسنال وبيرنلي

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