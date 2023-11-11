بايرن ميونخ يهزم هايدينهايم برباعية في الدوري الألماني

انتصر بايرن ميونخ على ضيفه هايدينهايم في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الألماني بأربعة أهداف لهدفين.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفرض بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، وجاء الأداء الهجومي قويًا من جانب فريق بايرن ميونخ، فيما لم ينجح فريق هايدينهايم في تهديد مرمى البافاري بأي فرصة طوال الشوط.

وسجل هاري كين أول أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 14 بصناعة زميله ليروي ساني.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق بايرن ميونخ في الدقائق التالية من عمر الشوط لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وأضاف هاري كين ثاني أهدافه وثاني أهداف فريقه في الدقيقة 44 بصناعة ساني مرة أخرى.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 4 كرات على المرمى من 9 محاولات خلال الشوط الأول، وخرجت 5 كرات من الملعب، فيما لم يسدد فريق هايدينهايم أي كرة على المرمى من 3 محاولات خرجت جميعها من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق هايدينهايم.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة بايرن ميونخ على مجريات اللعب فيما كان الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متقارب.

وافتتح تيم كلينيست التسجيل لفريق هايدينهايم في الدقيقة 67، وبعد 3 دقائق فقط أضاف زميله جان نيكلاس بيستي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ولم يستمر التعادل كثيرًا، وسجل رافائيل جيريرو هدف بايرن ميونخ الثالث في الدقيقة 72.

وواصل بايرن ضغطه لتسجيل الهدف الرابع، وسجله إريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 85.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 8 كرات على المرمى من 18 محاولة وخرجت 10 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 7 محاولات لفريق هايدينهايم وخرجت 5 كرات من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق هايدينهايم.

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ29 نقطة في صدارة الدوري الألماني، فيما توقف رصيد فريق هايدينهايم عند 10 نقاط في المركز الـ13.