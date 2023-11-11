السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اقتراح من ثلاثي الزمالك بتقديم اعتذار بخط اليد إلى الإدارة

محمد صبحي
محمد صبحي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رغبة الثلاثي مصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد صبحي في تقديم اعتذارات رسمية إلى الإدارة قبل اجتماع مجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل.

ويعقد مجلس الزمالك جلسة مهمة يوم الإثنين المقبل لمناقشة بعض القرارات الهامة داخل النادي.

وأكد المصدر أن ثلاثي الفريق أبدوا استعدادهم لتقديم اعتذار رسمي إلى الإدارة بخط اليد قبل اجتماع مجلس الإدارة لتأكيد حسن النوايا والرغبة في فتح صفحة جديدة مع المجلس.

ويناقش المجلس في اجتماعه يوم الإثنين المقبل ملف الثلاثي خاصة بعد انتهاء التحقيقات معهم بشكل رسمي والحصول على تقرير شامل من الشئون القانونية للنادي.

وكان الزمالك قد أصدر قرارا في وقت سابق بتجميد الثلاثي وإحالتهم للتحقيق وعرضهم للبيع في يناير المقبل بعد تركهم لمعسكر الفريق قبل مباراة زد بدون إذن.

الزمالك مصطفى الزناري فتوح أحمد فتوح محمد صبحى مجلس الزمالك

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