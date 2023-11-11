السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري الانجليزي: تروسارد يمنح أرسنال التقدم على بيرنلي بهدف

تروسارد وساكا
تروسارد وساكا

تقدم فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على ضيفه بيرنلي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وفرض أرسنال استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط على مستوى الخطورة على المرمى.

وحاول لاعبو فريق أرسنال تسجيل هدف مبكر لتأكيد سيطرتهم على المباراة، بينما اعتمد فريق بيرنلي على استغلال تقدم أرسنال وتسجيل هدف عكس سير الاستحواذ.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وسعى لاعبو كلا الفريقين لتسجيل هدف التقدم.

وسجل ليونارد تروسارد هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعدما حول عرضية زميله ساكا برأسه في الشباك.

وبعد الهدف سقط ليوناردو تروسارد في أرض الملعب متأثرًا بالإصابة وتلقى الرعاية الطبية من الجهاز الطبي للفريق.


وسدد لاعبو فريق أرسنال 3 كرات على المرمى من 10 محاولات في الشوط الأول، وخرجت 7 كرات من الملعب، مقابل 4 تسديدات على المرمى من 4 محاولات لفريق بيرنلي.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق بيرنلي.

تشكيل أرسنال لمباراة بيرنلي بالدوري الانجليزي الممتاز

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تاكهيرو تومايسو، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكساندرزيتشنكو

خط الوسط: كاي هافيرتز، ديكلان رايس، جورجينيو

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، ليوناردو تروسارد، بوكايو ساكا.

ويتواجد فريق أرسنال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 وتلقى أول هزيمة أمام نيوكاسل، وتسجيل 23 هدفًا وتلقي 9 اهداف، في المقابل يحتل بيرنلى المركز الـ 19 برصيد 4 نقاط.

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