"يارب لطفك".. ريهام حجاج تدعم أهل غزة بمنشور جديد عبر "فيسبوك"

استنكرت الفنانة ريهام حجاج، ما يحدث على أرض فلسطين، بالتحديد لأهل غزة منذ أكثر من 33 يوما، وتعرض النساء والشيوخ والأطفال للإبادة الجماعية على يد قوات جيش الاحتلال كعقاب جماعي لهم.

ودعت الفنانة ريهام حجاج لأهل غزة خاصًة أنها خلال هذه الأيام تؤدي مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وكتبت من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، اللهم لا اعتراض على قضائك، لطفك يا رب لطفك بغزة وأهلها".

https://www.facebook.com/riham.haggag.9/posts/pfbid02imy8wMGqGtPCtGfY13iPw3zNBB6JPbVkFRqWBhzjXBiud59F1r2G7Bn9QmJxfzZXl

الفنانة ريهام حجاج تؤدي مناسك العمرة رفقة زوجها

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة ريهام حجاج أدت مناسك العمرة خلال الفترة الحالية، رفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك قبل انشغالها بالتحضير لمسلسلها الجديد الذي ستخوض به السباق الرمضاني لعام دراما 2024.

وشاركت "حجاج" صورة لها رفقة زوجها من داخل الحرم المكي، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم استجب لدعائنا"، وأرفقت منشورها بعلم فلسطين دعمًا منها لأهل غزة.

مسلسل ريهام حجاج "صدفة"

في السياق ذاته، تواصل الفنانة ريهام حجاج التحضير لمسلسلها الجديد "صدفة" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، والمقرر انطلاقه خلال أيام قليلة.