السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنة مجلس الآباء والمعلمين لمعاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية

لجنة مجلس الآباء
لجنة مجلس الآباء والمعلمين لمعاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية

اجتمعت الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمدرج ديوان عام المنطقة، لتشكيل مجلس الآباء على مستوى معاهد المنطقة عن العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م.

وترأس الاجتماع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية ورئيس مجلس آباء المنطقة، وحسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة، الوكيل الشرعي للمنطقة، بحضور زينب عبدالحميد، مدير رعاية الطلاب، ووكيل مجلس الآباء.

  • عرض إنجازات العام الماضي

وقد تم مناقشة جدول أعمال الإجتماع السابق، وعرض إنجازات مجلس الآباء للعام المنصرم، ثم إجراء انتخابات تشكيل مجلس الآباء للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، لاختيار ممثلي المراحل التعليمية المختلفة، ومنصب نائب الرئيس، وأمين الصندوق، والمراقب المالي، كما تناول الاجتماع استعراض بعض مجهودات مجلس الآباء في مجال تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد وطرق حل المشكلات والمعوقات؛ وتم طرح المطالب والاحتياجات خلال الاجتماع.

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وأكد رئيس المنطقة خلال اللقاء على أهمية تفعيل الدور الإيجابي لمجالس الآباء ودوره الفعال والمشاركة في حل المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية وطرح الحلول الممكنة لها قدر الإمكان، وتحقيق أفضل معايير الجودة، كما أشار فضيلته أن مجلس الآباء هو همزة الوصل بين إدارة المعهد وأولياء الأمور، ودورهم الهام في تقريب وجهات النظر، لافتًا بأن مجلس الآباء يُعد أحد التنظيمات الاجتماعية داخل المعاهد لتحقيق الترابط بين المعهد والمجتمع المحلي.

ومؤخرا، اختتمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، الأسبوع الخامس للدورات التدريبية للمعلمين والإداريين، حيث استهدفت تنمية مهارات معلمي الرياضيات والعلوم للصفوف العليا على المناهج الجديدة، وأخرى لتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد على الأعمال الإدارية، وتقنيات الحاسب الآلي، وذلك بقاعة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، وقاعات التدريب بمعهد محمد رجب الإبتدائي.

من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ حرص قيادات الأزهر على اتخاذ كل ما يلزم نحو مواكبة المستجدات العلمية في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، من خلال إطلاق حزمة من الدورات التدريبية.

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