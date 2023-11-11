الطريق إلى 100 مليار دولار.. "الدستور" تنشر أبرز المقترحات لزيادة الصادرات

رصدت الدكتورة شيماء فرغلي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أبرز المقترحات الخاصة بزيادة حجم الصادرات المصرية في إطار العمل على توفير العملة الصعبة والنقد الأجنبي والعمل على التوسع في فتح أسواق خارجية في إطار تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات سنوية.

وقالت فرغلي في تصريح خاص لـ"الدستور" إن من أبرز المقترحات زيادة الإنتاج والعمل على تشجيع الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة، والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكدت أنه وقبل كل شيء، يجب على مصر تعزيز التنافسية الاقتصادية للمنتجات المصرية على الصعيد الدولي، لافتة إلى أنه يجب أيضا على مصر تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين.

وِأشارت إلى أنه يجب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين كفاءة العمليات الصناعية وتطوير منتجات جديدة، كما يجب تعزيز البنية التحتية وتحسين خدمات النقل والشحن.

وأوضحت فرغلي أنه يجب تعزيز التسويق الدولي للمنتجات المصرية، وتوفير الدعم والمساعدة للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق العالمية وتوسيع قاعدة عملائها، مشيرة إلى أنه ينبغي تطوير قطاعات صادرات جديدة ومتنوعة، من خلال توفير الدعم المالي والتشريعي اللازم لتعزيز نمو هذه القطاعات وتطويرها.

وأشارت إلى أنه يجب تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والتجارية، بتقليل التكاليف الإدارية وتسهيل الوصول إلى التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء الأعمال التجارية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الصادرات بتوقيع المزيد من الاتفاقيات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.

كما أوضحت أنه يجب توفير التمويل والدعم المالي للشركات المصرية المصدرة لتنمية قدراتها التصديرية وتوسيع نطاق عملياتها وعلى المدى الطويل، يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين التعليم وتطوير المهارات العمالة.

واختتمت قائلة: “إنه باختصار، زيادة حجم الصادرات المصرية يتطلب جهودًا متكاملة لتحسين جودة المنتجات، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين، وتعزيز التسويق الدولي، وتطوير قطاعات صادرات جديدة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والتجارية، وتوفير الدعم المالي والتمويل. من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر تحقيق نمو مستدام في صادراتها”.