شهادة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بعد زيارة غزة "إنفوجراف"

اتهم فولكر تورك مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل باستخدام أسلحة متفجرة شديدة التأثير على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 اكتوبر الماضي لعدوان غاشم برًا وبحرًا وجوًا، حيث قال الآتي:

قال فولكر تورك: