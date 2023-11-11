السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصر الله: قوات النخبة الإسرائيلية التى تقاتل المقاومة الفلسطينية لم تحقق أى نجاح

نصر الله من بث القاهرة
نصر الله من بث القاهرة الإخبارية

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إن النصر سيأتي لشعبنا في فلسطين، مطالبًا بالدعاء للمقاومة، جاء ذلك خلال كلمته، التي تنقلها قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف حسن نصر الله، أن قوات النخبة الإسرائيلية التي تقاتل المقاومة الفلسطينية، لم تحقق أي نجاح على الصعيد الميداني، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي يلحق بنفسه المزيد من الخسائر وكشفه أمام المجتمع الدولي.

وأشار نصر الله إلى أنه يجب أن يستمر الضغط والصمود أمام الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني أكثر الشعوب في العالم صبرًا أمام الظلم والانتهاكات.

حسن نصر الله قوات النخبة الإسرائيلية المقاومة الفلسطينية الأمين العام لحزب الله فلسطين

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