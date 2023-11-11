السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل أرسنال.. النني بديلًا وساكا وتروسارد يقودان الهجوم أمام بيرنلي

ساكا
ساكا

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيرنلي مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

 

وقام أرتيتا بالعديد من التغييرات على تشكيل الجانرز، حيث بدأ أساسيًا كل من تروسارد، تومايسو وزيتنشكو.

 

وواصل محترفنا المصري محمد النني الجلوس على دكة البدلاء، بينما بدأ في وسط الملعب جورجينيو بجانب ديكلان رايس وكاي هافيرتز.

 

تشكيل أرسنال.. النني بديلًا وساكا وتروسارد يقودان الهجوم أمام بيرنلي

 

حراسة المرمى: رايا

 

خط الدفاع: تومايسو، سالابيا، جابرييل، زيتشنكو

 

خط الوسط: هافيرتز، رايس، جورجينيو

 

خط الهجوم: مارتنيلي، تروسارد، ساكا

 

ويتواجد فريق أرسنال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 وتلقى أول هزيمة أمام نيوكاسل، وتسجيل 23 هدفًا وتلقي 9 اهداف، في المقابل يحتل بيرنلى المركز الـ 19 برصيد 4 نقاط.

يسعى آرسنال لتجاوز سقوطه الأخير أمام نيوكاسل في الجولة الماضية من أجل العودة سريعا للمنافسة على اللقب في الصراع الشرس مع مانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول.

في المقابل يحاول بيرنلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز تنتشله من قاع جدول الترتيب للهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

 

 

 

 

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