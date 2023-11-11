أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيرنلي مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

وقام أرتيتا بالعديد من التغييرات على تشكيل الجانرز، حيث بدأ أساسيًا كل من تروسارد، تومايسو وزيتنشكو.

وواصل محترفنا المصري محمد النني الجلوس على دكة البدلاء، بينما بدأ في وسط الملعب جورجينيو بجانب ديكلان رايس وكاي هافيرتز.

تشكيل أرسنال .. النني بديلًا وساكا وتروسارد يقودان الهجوم أمام بيرنلي

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تومايسو، سالابيا، جابرييل، زيتشنكو

خط الوسط: هافيرتز، رايس، جورجينيو

خط الهجوم: مارتنيلي، تروسارد، ساكا

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Tomiyasu at the back

👨‍✈️ Jorginho captains the side

🤩 Saka starts in attack



Let's do this، Gunners 👊 pic.twitter.com/lylNtKmmVl — Arsenal (@Arsenal) November 11، 2023

ويتواجد فريق أرسنال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 وتلقى أول هزيمة أمام نيوكاسل، وتسجيل 23 هدفًا وتلقي 9 اهداف، في المقابل يحتل بيرنلى المركز الـ 19 برصيد 4 نقاط.

يسعى آرسنال لتجاوز سقوطه الأخير أمام نيوكاسل في الجولة الماضية من أجل العودة سريعا للمنافسة على اللقب في الصراع الشرس مع مانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول.

في المقابل يحاول بيرنلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز تنتشله من قاع جدول الترتيب للهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى.