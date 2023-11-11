السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ولى العهد الكويتى: جرائم إسرائيل بغزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار العالم

ولي العهد الكويتي
ولي العهد الكويتي

قال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

وأضاف الرئيس الطاجيكي، اليوم السبت، خلال كلمته بـ القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.

وتابع: "نرفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ونرحب بالدعوة لهدنة إنسانية في القطاع، وإسرائيل تمارس عقابًا جماعيًا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلًا شاملًا ونهائيًا.

وواصل: "القضية الفلسطينية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية ونطالب بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

القمة العربية الإسلامية 

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

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