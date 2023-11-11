السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ماذا قال الرئيس السيسى عن معاناة أهالى غزة فى قمة الرياض؟ إنفوجراف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شملت كلمة الرئيس السيسي اليوم فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، رسائل مهمة حول المعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

وتحدث الرئيس حول أن أهالى غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لا-إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى، تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى.. من مصداقيته السياسية والأخلاقية. 

وأضاف الرئيس السيسي: كما يمر الوقت ثقيلًا على فلسطين وأهلها يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التى– مع الأسف– تسقط سقوطًا مدويًا فى هذا الامتحان الكاشف.

مواد متعلقة

6 مطالب مصرية خلال قمة الرياض لضمان حل الأزمة فى قطاع غزة (إنفوجراف)

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

أرض الأبطال.. «الدستور» ترصد 8 مشاهد من سيناء: مشروعات تنموية جبارة واصطفاف لحماية الأرض

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

الفنان أحمد العوضي لـ"الدستور": تحية للرئيس السيسي على خطة تنمية سيناء

كريم عبدالعزيز لـ"الدستور": ما تشهده شمال سيناء من تنمية يدعو للفخر

تيسير مطر: الدولة المصرية تسعى لتنفيذ تنمية حقيقية في شمال سيناء

جميلة إسماعيل لـ"الدستور": خطة تنمية سيناء مُبشرة للغاية

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

"الحرية المصرى": كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية- الإسلامية تضمنت رسائل قوية

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الجونة.. وموديست يقود الهجوم الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس