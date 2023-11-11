ماذا قال الرئيس السيسى عن معاناة أهالى غزة فى قمة الرياض؟ إنفوجراف

شملت كلمة الرئيس السيسي اليوم فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، رسائل مهمة حول المعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

وتحدث الرئيس حول أن أهالى غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لا-إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى، تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى.. من مصداقيته السياسية والأخلاقية.

وأضاف الرئيس السيسي: كما يمر الوقت ثقيلًا على فلسطين وأهلها يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التى– مع الأسف– تسقط سقوطًا مدويًا فى هذا الامتحان الكاشف.