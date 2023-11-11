بشار الأسد: الكيان الصهيونى تفوق على نفسه فى الهمجية وارتكاب المجازر

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن غزة لم تكن يومًا قضية، وإنما فلسطين القضية، وغزة تمثيل لجوهرها تعبير عن القضية، والحديث عنها منفردة يضيع البصلة، فهي جزء من كل.

وأضاف الأسد، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض: "الكيان ازداد عدوانًا، والوضع الفلسطيني ازداد بؤسًا، لا الأرض عادت ولا الحق رجع، والوداعة العربية تقابلها شراسة صهيونية، لا يمكن فصل المجازر الحالية عن المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين سابقًا واستمرار السياق".

وأردف: "الطارئ في هذه القمة ليس العدوان ولا القتل، كلاهما مستمر وملازم للكيان، ولكن الطارئ أن الصهيونية تفوقت على نفسها في الهمجية".

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.