في ذكرى وفاة شيح المخرجين.. أهم أعمال الراحل نيازي مصطفى

يحل اليوم ذكرى ميلاد أهم روّاد الإخراج السينمائي في مصر، والذي لقب بـ"شيخ المخرجين"، وذلك لبراعته في إخراج عدد كبير من الأعمال الفنية والتي حجز بها مكانته في قلوب الجماهير في الشارع المصري، وفي الوطن العربي، ويرصد "الدستور" في ذكرى ميلاد شيح المخرجين، أهم أعمال نيازي مصطفى، في سياق السطور التالية.

أهم أعمال الراحل نيازي مصطفى

شارك المخرج الشهير نيازي مصطفى، في أول عمل فني له والذي خرج للنور وشاهده الجمهور، وكان فيلم "سلامة في خير" إنتاج عام 1937، وبطولة نجيب الريحاني، ومن ثم فيلم "سي عمر" إنتاج عام 1941 في ثاني عمل جمعهما، ومن هنا ذات صيته وبدأ في إخراج أهم الأعمال الفنية.

وبدأ المخرج الراحل نيازي مصطفى، في إخراج أهم الأعمال الفنية التي ذاع صيتها في العالم العربي، وجمهورية مصر العربية، حيث أخرج فيلم جديد حمل اسم "مصنع الزوجات"، الذي تبنى خلاله قضية تحرير المرأة، ما فتح عليه باب جهنم سواء من الصحافة أو الرقابة أو جهات أخرى، بدعوى تحريضه على تحرير المرأة ودعوته لممارستها حقوقها السياسية.

كما أنه أخرج عدد من الأفلام جاء على رأسها مجموعة الأفلام هذه: "عنتر بن شداد" والذي قام ببطولته الفنان فريد شوقي، ولقمة العيش وهو من بطولة صلاح ذو الفقار، مها صبري، ورصيف نمرة 5، الذي كان بطله الفنان فريد شوقي، وسر طاقية الإخفاء، وكان أبطاله عبدالمنعم إبراهيم، توفيق الدقن، زهرة العلا، وأخرج أيضًا فيلم ست الحسن، وقمر 14، و30 يوم في السجن الفنان فريد شوقي، حتى وصل إلى آخر أفلامه التي أخرجها قبل رحيله عن الحياة، والذي حمل اسم “القرداتي”، الذي رحل قبل أن يراه في دور العرض السينمائية.

القرداتي

القرداتي فيلم دراما وجريمة مصري صدر عام 1987 وهو آخر فيلم يخرجه نيازي مصطفى الملقب بشيخ المخرجين قبل مصرعه في 18 أكتوبر 1986 عن عمر يناهز 75 سنة وقبل عرض الفيلم.