السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن معايير وأهداف القرى الخضراء في مصر

القرى الخضراء
القرى الخضراء

اتجهت مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمشروعات الصديقة للبيئة مؤخرًا على أن يتم ذلك تدريجيًا، وبناء عليه أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة القرية الخضراء، بما يعكس الشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتم اختيار قرية فارس بأسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقاً لضوابط ومعايير معينة، وتلتها قرية نطهاي بمحافظة الغربية في المركز الثاني.

محافظ الغربية: فخورون بتصدر قرية نهطاى قائمة القرى الخضراء

معايير القرية الخضراء

تطبيق معايير المباني الخضراء، وتأهيل وتبطين الترع، تغطية المصارف داخل الكتل السكنية، تطبيق أنظمة الرى الحديث، التوسع في الزراعة العضوية، محطة مياه الشرب، صرف صحي بمعالجة ثلاثية، ووحدات البيوجاز ، وإنارة أسطح المباني الحكومية بالطاقة الشمسية،و إنارة الطرق والشوارع بلمات ليد موفرة للطاقة، ورصف الطرق المحلية، وإنشاء كباري للسيارات والمشاة، وشبكة الألياف الضوئية، وتركيب ماكينات الصرف الآلي، ومعالجة المخلفات، وكفاءة استخدام الموارد في المباني الحكومية.

أهداف القرية الخضراء

تستهدف مبادرة القرية الخضراء تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، من خلال ثلاثة محاور أساسية هي الطاقة، المياه، الموارد.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستثمارات الصديقة للبيئة، حفاظًا على الكرة الأرضية مخاطر التغير المناخي التي أصبحت تلقي بظلالها على اقتصادات العالم أجمع ،حيث أصبح التغير المناخي له تاثير سلبي على درجات الحرارة التي تستمر في الارتفاع عامًا تلو العام، وكذلك كثرة الفيضانات المميتة ، والزلازل والبراكين ، وارتفاع درجات حرارة المياه، وحرائق الغابات، مما قد يؤدي إلى انقراض بعض المخلوقات وتأثر البشرية جميعها، بمخاطر تغير المناخ في العقود المقبلة.

القرى الخضراء الاقتصاد الأخضر وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية قرية خضراء الغربية

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