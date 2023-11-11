الرئيس الفلسطينى: المجتمع الدولى يتعامل مع قضيتنا بمعايير مزدوجة

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن: إنهم يعتقدون أن قواتهم ستحميهم وترهب الشعب الفلسطيني، وأنا أقول نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقى عاليًا.

وأضاف الرئيس محمود عباس، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية في الرياض، اليوم السبت: شعبنا يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الحدود الحمراء، والتي انتكهت القوانين وتخطت كل الحدود الحمراء بقتل المدنيين وأغلبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المنازل على رءوس ساكنيها.

وتابع: يحدث ذلك في الشهر الأول ما بالك لو استمر العدوان لمدة شهور، لافتًا: إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع قضيتنا بمعايير مزدوجة.