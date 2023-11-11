السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الفلسطينى: المجتمع الدولى يتعامل مع قضيتنا بمعايير مزدوجة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن: إنهم يعتقدون أن قواتهم ستحميهم وترهب الشعب الفلسطيني، وأنا أقول نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقى عاليًا. 

وأضاف الرئيس محمود عباس، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية في الرياض، اليوم السبت: شعبنا يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الحدود الحمراء، والتي انتكهت القوانين وتخطت كل الحدود الحمراء بقتل المدنيين وأغلبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المنازل على رءوس ساكنيها.  

وتابع: يحدث ذلك في الشهر الأول ما بالك لو استمر العدوان لمدة شهور، لافتًا: إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع قضيتنا بمعايير مزدوجة. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي محمود عباس لرئيس الفلسطينى لقمة العربية الإسلامية غير العادية الشعب الفلسطيني لحرب إبادة

مواد متعلقة

عطاء لا يتوقف.. باحث يستعرض الدعم المصري للقضية الفلسطينية

ولى العهد السعودى: نحن أمام كارثة إنسانية فى غزة تشهد على فشل مجلس الأمن

بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض

أستاذ علوم سياسية: موقف مصر السياسى والإنسانى مقدر من قبل الشعب الفلسطينى

أستاذة علوم سياسية عن الحرب على غزة: أعادت ترتيب أفكار الرأى العام العالمى

الرئيس السيسى يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية

"نرفض تهجير الفلسطينيين قسرًا".. رسائل تاريخية للرئيس السيسي

أبو الغيط: لا يجب الاستهانة بتصريحات الوزير الإسرائيلى المتطرف حول استخدام النووى

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

الرئيس السيسى يطالب بتنفيذ 6 مطالب أساسية لحل الأزمة فى غزة

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

انهيار أسرة شريف شاكر أثناء تشييع جثمانه من مسجد حسن الشربتلي (صور)

آخر تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس