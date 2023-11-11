ضبط متهم بقتل شخص فى الدقهلية بسبب مشادة كلامية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عاطل بالدقهلية لقيامه بالتعدي على آخر بـسلاح أبيض، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، حيث تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله "عاملًا، مقيم بدائرة المركز"، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر ووفاته متأثرًا بإصابته.

وبالفحص تبيَّن قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث إصابته التي أودت بحياته نتيجة مشادة نشبت لخلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.