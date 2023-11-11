محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبدالحليم محمود

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال في تطوير ورفع كفاءة شارع "عبدالحليم محمود" بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بعدد من أحياء المحافظة، حيث يجري تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة الشارع، تحت إشراف جهاز التعمير "منطقة تعمير بورسعيد".

محافظ بورسعيد يتابع تطوير ورفع كفاءة الطرق

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاندسكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بتكثيف معدلات العمل، والتنسيق بين الجهات المختصة لسرعة نهو تطوير الشارع في أقرب وقت، موضحًا أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، لافتًا إلى أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازي مع إنشاء مشروعات قومية في كل المجالات، بما يحدث طفرة في مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث