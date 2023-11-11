إزالة 18 حالة متغيرات مكانية وتعديات على الأراضى الزراعية بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال أي تعديات على الأراضى الزراعية.

تصريحات اللواء أحمد راشد جاءت خلال متابعة جهود الحملات التي شهدها مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



محافظ الجيزة يتابع جهود مركز ومدينة البدرشين في إزالة المخالفات

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في إزالة المخالفات على مدار ٣ أيام والتي أسفرت عن إزالة ١٢ حالة متغيرات وتعديات على الأراضى الزراعية عبارة عن جمالونات وأعمدة خرسانية وسملات ومبان من البلوك وأسوار بمساحة ٥١٦٠م٢ بقرى أبوصير وسقارة والعزيزية والشوبك ونزلة الشوبك والشنباب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الجيزة يتابع جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة التعديات

كما تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية التي أسفرت عن إزالة ٦حالات مخالفة على مساحة ١٤٤٠ منهم ٣ بناحية بنى سلامة عبارة عن حوائط سور بالطوب والأسمنت على مساحة كلية ٤٩٠م، وإزالة غرف ومنشآت بالطوب والأسمنت على مساحة ٦٠م بالمنصورية، وفي نطاق الوحدة المحلية ببهرمس تمت إزالة قاعة أفراح مخالفة على مساحة ٨٠٠ م، وإزالة غرفة وسور بالطوب والأسمنت على مساحة ٩٠ م.

إزالة التعديات على الاراضي الزراعية

إزالة التعديات على الاراضي الزراعية

إزالة التعديات على الاراضي الزراعية

إزالة التعديات على الاراضي الزراعية

إزالة التعديات على الاراضي الزراعية