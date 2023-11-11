كولر يطير إلي سويسرا عقب لقاء الجونة.. والأهلي راحة 5 أيام

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على السفر إلى بلاده عقب خوض مباراة الجونة لقضاء إجازة سريعة مستغلا فترة الراحة السلبية بسبب التوقف الدولي.

وحصل كولر على موافقة من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي على إذن بالسفر لزيارة عائلته وإنهاء بعض الأمور الخاصة هناك، على أن يعود بعدها لقيادة الفريق لخوض مباراة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، قرر الجهاز الفنى للفريق الاول بالنادي الأهلي حصول اللاعبين على راحة لمدة 5 أيام عقب مباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري.

يعود بعدها الفريق الأول بالقلعة الحمراء للاستعدادا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في دور المجموعات ببطولة إفريقيا.

مران الأهلي| الفريق ينهي استعداده لمباراة الجونة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة اليوم السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

انطلق المران في العاشرة صباحًا، حيث قام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية ‏الخاصة بالمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة، قبل أن يستكمل الفريق بقية الفقرات الخططية. واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقاولون العرب‎.‎

ويلتقي النادي الأهلي في الخامسة مساء اليوم على استاد خالد بشارة، مع الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

وسبق أن لعب الفريقان تسع عشرة مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود الجونة للدوري العام موسم 2009-2010، كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه فرانسيس دوفوركي، وآخر مباراة يوم 24 يوليو 2022 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين رامي ربيعة وعلي معلول.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وفاز الجونة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 29 هدفًا مقابل 11 هدفًا استقبلتها شباكه.