السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا العدوان الإسرائيلى فى غزة بالغربية

الوقوف دقيقة حدادا
الوقوف دقيقة حدادا

قام العشرات من المواطنين بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا بفلسطين في بداية فعاليات مؤتمر "حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز" بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدكتور هشام توفيق، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، وبحضور لفيف من أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء الشركات والهيئات والبنوك والمصانع وعمداء الكليات.

مؤتمر حكاية وطن بالغربية

وانطلقت، قبل قليل، فعاليات مؤتمر حكاية وطن بمحافظة الغربية، والذي تنظمه أمانة محافظة الغربية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستضيفه جامعة طنطا بالتنسيق مع محافظة الغربية.

ويشارك في المؤتمر حشدٌ كبير من عمداء وأساتذة كليات جامعة طنطا، وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ، وقيادات الأحزاب السياسية وقيادات النقابات المهنية والعمالية، إضافة إلى مشاركة واسعة للقيادات التنفيذية بمحافظة الغربية ورجال الصناعة والتجارة بالمحافظة.

حكاية وطن الرؤية والإنجاز الضحايا بفلسطين محافظة الغربية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الأحزاب السياسية

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