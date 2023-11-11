وزير الصناعة يستقبل مبعوث قمة الاستثمار "البريطانية - الإفريقية" بالعاصمة الإدارية الجديدة

استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الدكتور أليستر ماكفيل، مبعوث المملكة المتحدة الخاص بقمة الاستثمار «البريطانية - الإفريقية» والتى تستضيفها العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 23 لـ 24 إبريل 2024 ويشارك بها عدد كبير من الدول الأفريقية وكبار رجال الأعمال البريطانيين والأفارقة وتستهدف تعزيز الشراكات بين المملكة المتحدة وقارة أفريقيا لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي، ودعم التعاون المشترك في مجالات التمويل والتكنولوجيا، وتشجيع مشروعات تمكين المرأة والاقتصاد الأخضر.

وقال الوزير، إن اللقاء استعرض عددًا من المحاور التي ستركز عليها القمة تشمل تسهيل الروابط ما بين الشركات البريطانية والإفريقية وتعزيز فرص التجارة والاستثمار والعمل على الاستفادة من الامكانات والمقومات الكبيرة للمملكة المتحدة ودول القارة الإفريقية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد البريطاني والاقتصادات الإفريقية على حد سواء، بالاضافة الى توفير فرص العمل، وكذا تبادل الرؤى ووجهات النظر مع الدول الأفريقية بشأن مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف سمير، أن اللقاء تناول فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي والدوائي وصناعة السيارات والصناعات المغذية والكيماويات والمنسوجات، لافتًا إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصًا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني.

إعفاءات وحوافز غير مسبوقة

وأوضح الوزير، أن الدولة توفر حاليًا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، وكذا دعم الدولة للمستثمرين فيما يتعلق بالعمليات الإنشائية للمصانع.

وأشار إلى أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة للاستثمارات العالمية وذلك بفضل السوق الاستهلاكي الكبير وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر لمختلف الأسواق العالمية لاسيما أسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، وأسواق الدول العربية في إطار اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى وأسواق الولايات المتحدة الأمريكية في إطار اتفاقية الكويز، إلى جانب إمكانية الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حاليًا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الإفريقية والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.

من جهته، قال الدكتور أليستر ماكفيل، مبعوث المملكة المتحدة الخاص بقمة الاستثمار «البريطانية- الأفريقية» أن زيارته للقاهرة تأتي في اطار العمل مع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى القمة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال القمة، مشيرًا إلى أن قمة 2024 ستعتمد على مكانة المملكة المتحدة الفريد كمركز مالي عالمي، ومستثمر رائد في القارة الإفريقية.