تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في دوري نايل، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الجونة، على ملعب "خالد بشارة" بالغردقة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في دوري نايل

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في دوري نايل، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس.

خط وسط الملعب: أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: ‏بيرسي تاو - حسين الشحات - أنتوني موديست.

وكان فريق الأهلي قد التقى بنظيره الجونة فى 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة، حيث فاز المارد الأحمر فى 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلي، وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل

ستُذاع مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

ترتيب الأهلي والجونة في ترتيب دوري نايل

ويتواجد فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل "الدوري المصري" برصيد 12 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، وذلك بعد خوض 4 مباريات ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أخرى أمام بلدية المحلة.

في المقابل، يتواجد فريق الجونة حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 8 نقاط، خلف الزمالك صاحب المركز التاسع بفارق الأهداف فقط.