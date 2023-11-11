موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "خالد بشارة" بالغردقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل

ستُذاع مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة انتصارته لتحقيق الفوز، من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري العام علي حساب بيراميدز، وتعويض الجماهير عن الإخفاق الإفريقي الأخير.

وعقد مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين علي هامش المران الأخير، عقب تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، أكد لهم أن مباريات الفريق أمام الجونة صعبة ومليئة بالإثارة والحماس خاصة أنها من الفرق التي تجيد اللعب بطريقة دفاعية منظمة في المباريات.

في المقابل، يرغب فريق الجونة في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الجاري 2023-2024.

والتقى فريق الأهلي بنظيره الجونة فى 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة، حيث فاز المارد الأحمر فى 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلي، وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

ترتيب الأهلي والجونة في ترتيب دوري نايل

ويتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل "الدوري المصري" برصيد 12 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، وذلك بعد خوض 4 مباريات ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أخرى أمام بلدية المحلة.

في المقابل، يتواجد فريق الجونة حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 8 نقاط.