السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وشكوك حول وجود مقرات حماس فى مستشفى الشفاء..

وول ستريت جورنال: الإدارة الأمريكية باتت تثق فى بيانات الصحة الفلسطينية

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها اليوم السبت، إنه لدى المسئولين الأمريكيين ثقة متزايدة في التقارير المتعلقة بعدد القتلى في غزة، ويعتبر الاعتماد على البيانات الفلسطينية تحولا جزئيا من قبل إدارة بايدن.

التصعيد فى غزة 

وقال مسئولون أمريكيون وفقا لما نقلته الصحيفة: إن مجتمع المخابرات الأمريكي لديه ثقة متزايدة في أن التقارير المتعلقة بعدد القتلى من السلطات الصحية في غزة دقيقة تقريبًا.

وقالت الصحيفة: يشكل هذا الاعتماد على البيانات الفلسطينية تحولا جزئيا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي  بايدن، التي وصفت في وقت سابق من الحرب الأرقام الواردة من غزة بأنها غير جديرة بالثقة.

وسبق وقالت شبكة إن بي سي الأمريكية عن أعضاء في الكونجرس إن واشنطن عاجزة عن التأكد من رواية إسرائيل بشأن مستشفى الشفاء.

وقالت إن بي سي: إن هناك روايات متضاربة بشأن مزاعم إسرائيل باستخدام حماس لمستشفى الشفاء كمركز للقيادة مشيرا إلى أن  أمريكا لا تستتطيع التأكد من اتهام إسرائيل لحماس بوجود مقراتها في مستشفى الشفاء.

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مدير "الصحة العالمية" منزعج من الغارات الإسرائيلية قرب مستشفى الشفاء

وأعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن انزعاجه الشديد إزاء التقارير الواردة بشأن الغارات الإسرائيلية بالقرب من مستشفى "الشفاء" في قطاع غزة.

وقال مدير عام المنظمة - في بيان أوردته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت -:"اضطر الكثير من العاملين في المجال الصحي- كنا على تواصل معهم- إلى مغادرة المستشفى بحثا عن مكان آمن، وأن عدة آلاف يحتمون في المستشفى اضطروا إلى الإجلاء؛ بسبب مخاطر أمنية بينما لا يزال الكثيرون هناك".

وأوضح أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، تأكدت المنظمة من صحة أكثر من 250 هجوما على القطاع الصحي في غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن المنظمة وثقت 5 هجمات على 5 مستشفيات خلال يوم واحد في قطاع غزة، وأنه خلال الـ48 ساعة الماضية فقط، خرجت 4 مستشفيات عن الخدمة.

صحيفة وول ستريت جورنال صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية محيط مستشفى الشفاء مدير مستشفى الشفاء بغزة حماس

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