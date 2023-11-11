السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

التنسيق الحضاري يدرج اسم ابن سينا ضمن مشروع "حكاية شارع"

ابن سينا
ابن سينا

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم ابن سينا، ضمن مشروع "حكاية شارع"، الذي أطلقه الجهاز بهدف التعريف بالشخصيات المهمة التي أطلقت أسماءها على بعض الشوارع.

نبذة عن ابن سينا

هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، ولد في عام 370هـ/ 980م، بقرية "أفشنة" من قرى بخارى (في أوزبكستان حاليًا).

وتلقى تعليمه في سنوات تشكله الأولى على يد أبيه، ولما أصبح في عمر عشر سنوات، كان ابن سينا قد أصبح حافظًا للقرآن مثلما حفظ الكثير من القصائد العربية وغيرها من الأعمال الأدبية. 

التفت إلى الطب وهو في سن السادسة عشر، ولم يتعلم النظرية الطبية فحسب، بل أيضًا بحضور المرضى دون مقابل، وفقًا لروايته الخاصة، وكان العمل الأول له هو تعيينه طبيبًا للأمير "نوح الثاني"، حتى إذا بلغ العشرين من عمره توفي والده، فانقلبت حياته رأسًا على عقب. وبدون دعم من أي شخص، بدأ ابن سينا بالتجول والتنقل بين مدنٍ مختلفة. 

انتقل إلى خراسان وكان يعمل طبيبًا ومعلمًا، حيث كان في كل مساء يجمع الطلاب حوله للمناقشات الفلسفية والعلمية، وقد استقر ابن سينا في وقت لاحق في مدينة “الري”، بالقرب من مدينة طهران الحالية. ثم أمضى السنوات العشر أو الاثني عشر المتبقية من حياته في خدمة حاكم الكاكويد "محمد بن رستم دوشمانزيار" (المعروف أيضًا باسم علاء الدولة).

ترك ابن سينا للبشرية مؤلفات عظيمة، حيث قام بكتابة نحو 450 كتابًا، نجا منها إلى يومنا هذا نحو 240 فقط. من بين تلك الأعمال المتبقية، 150 في مجال الفلسفة و40 فقط في الطب، وهما أكثر مجالين ساهم فيهما ابن سينا أكثر من غيرهما، كما كتب عن علم النفس، والجيولوجيا، والرياضيات، وعلم الفلك، والمنطق.

وتوفّي ابن سينا في شهر يولية من عام 1037م، ويذكر بأنه قد فارق الحياة بعد أن صارع المرض وعانى منه لفترة طويلة، ودفن في مدينة همدان في إيران، وقد ناهز من العمر ثمانية وخمسين عامًا.

مشروع "حكاية شارع"
جاءت فكرة مشروع "حكاية شارع"، الذي يهدف إلى التعريف بالشخصيات الهامة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع؛ انطلاقا من دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في العمل على إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري، من خلال وضع لافتات باسم وتاريخ الأعلام الذين أطلقت أسمائهم على الشوارع، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري.

ووضعت اللجنة العلمية للمشروع إطارا محددا للتعريف بكل شخصية من خلال ضوابط محددة منها “أن يتم التعريف بالشخصية في 25 كلمة فقط – تحديد تاريخ الميلاد والوفاة – أن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية.

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