السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" توضح أبرز 8 أسباب للإصابة بالسعال

السعال
السعال

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالسعال والتصرف الأمثل للعلاج منه، حيث أكدت أن السعال عَرَض ينتج عن الإصابة بارتجاع المريء، وقد يحدث نتيجة للإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي مثل:

 أسباب الإصابة بالسعال

1- التهاب الجيوب الأنفية

2- الحساسية

3- الربو الشعبي

4- السدة الرئوية

5- الإنفلونزا

6- الدرن

7- الالتهاب الرئوي

8- تليفات الرئة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه عند ملاحظة ظهور السعال يتم استشارة الطبيب، لكي يساعد المريض في معرفة السبب وتلقي العلاج بالطريقة الصحيحة.

الصحة الإصابة بالسعال أسباب ارتجاع المرئ الحساسية الربو الشعبي

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