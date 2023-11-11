اليوم.. بدء التسجيل لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.. تعرف على الشروط

تبدأ هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، التسجيل على الموقع الإلكتروني، لطلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11 /2023 إلى يوم 23 /11/2023.

شروط التقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

- التسجيل من خلال الموقع الرسمي www.ap.gov.eg.

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

مواعيد تسليم الملفات

ويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16 /12 /2023 إلى يوم الخميس الموافق 11 /1 /2024 طبقا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.