السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء التسجيل لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.. تعرف على الشروط

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

تبدأ هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، التسجيل على الموقع الإلكتروني، لطلبات تعيين جديدة فى وظيفة  مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023. 

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11 /2023 إلى يوم 23 /11/2023.

شروط التقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

- التسجيل من خلال الموقع الرسمي www.ap.gov.eg.

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

مواعيد تسليم الملفات

ويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16 /12 /2023 إلى يوم الخميس الموافق 11 /1 /2024 طبقا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

هيئة قضايا الدولة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة تقديم النيابة تعيينات هيئة قضايا الدولة طلبات تعيين

مواد متعلقة

استمرار سحب الملفات لوظيفة مندوبي مساعد هيئة قضايا الدولة

مستشارو هيئة قضايا الدولة يتبرعون بجزء من رواتبهم للشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

عاجل.. السعودية تعقد قمة عربية إسلامية استثنائية استجابة للأوضاع بغزة

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

عاجل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للقادة المشاركين فى القمة العربية بشأن غزة

عاجل.. "قصف جنونى" على مستشفى الشفاء بغزة.. و100 جثة ملقاة أمامه

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 11-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه