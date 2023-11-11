السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك: هناك 200 ألف رسالة أمريكية لوقف العدوان الإسرائيلى

مظاهرات في نيويورك
مظاهرات في نيويورك لنصرة غزة

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من نيويورك، إن هناك العديد من المظاهرات التي ينظمها الشعب الأمريكي وأيضًا الشعب العربي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ تنديدًا بالجرائم والمجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه هناك 200 ألف رسالة من الشعب الأمريكي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتدخل الدولي العاجل لوقف هذه الحرب الشرسة.

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