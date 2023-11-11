خبير عسكرى: إذا توقف النار غدا سيكتشف نتنياهو أنه لم يفعل شيئا

قال خالد حمادة، الخبير العسكري، إنه لا يعتقد أن الجيش الإسرائيلي ونتنياهو بحاجة إلى تحقيق انتصار، وأن كل ما تم حتى وقتنا الحالي هو حرب تدميرية ووحشية كشفت وجه إسرائيل، وليس هناك أي مبرر لما يقوم به جيش الاحتلال سوى محاولة الحصول على انتصار يشعره أنه قد عوض خسارته في هذه الحرب الدائرة.



وأضاف حمادة، في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو يحاول بشتى الطرق إنقاذ مستقبله السياسي، إذ كان هناك له مستقبل، وإذا توقف إطلاق النار غدًا، سيكتشف أنه لم يفعل شيئا حتى الآن.