السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عصابة الشرطة المزيفة بمدينة نصر: "نستخدم لاسلكى ومسدس صوت فى ارتكاب جرائمنا"

حبس
حبس

“كونا ا تشكيلا عصابيا عن طريق انتحال صفة رجال الشرطة، واستخدمنا لاسلكي ومسدس صوت لتقمص دور رجال الأمن، واستطعنا سرقة عدد من المواطنين، في منطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة”.. بهذه الكلمات بدأت اعترافات عناصر عصابة الشرطة المزيفة، وقدر أمرت النيابة بحبس 4 متهمين على ذمة ارتكاب جرائم السرقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وأقر المتهمين، أنه كان من بين ضحاياهم أجنبي الجنسية استولوا منه على عملات أجنبية عقب استلامه لها من شقيقه في الخارج.

 

كان قد تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من أجنبي أفاد فيه بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية باستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلائهما منه على عملات أجنبية مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات وجمع المعلومات التي توصلت إلى أن  4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة وراء ارتكاب الواقعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" سيارة مُستأجرة، 2 جهاز لاسلكى، 4 هواتف محمولة.

 

 وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية، أمكن ضبطه كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

 

وأضاف أنه نظرًا لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "إنتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك دراجة نارية بدون لوحات - طبنجة صوت "تم استخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما".. وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.

 

وبمواجهة صاحب المكتب المشار إليه، اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

تشكيلا عصابيا انتحال صفة رجال الشرطة مدينة نصر ثالث أمرت النيابة بحبس 4 متهمين عملات أجنبية ومحلية مجال تحويل الأموال

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