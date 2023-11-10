السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد جمال: حياة كريمة كانت حلمًا شبابيًا في البداية والرئيس السيسي دعمها

حياة كريمة
حياة كريمة

قال خالد جمال، مسؤول قطاع المتطوعين والفعاليات الميدانية بحياة كريمة، إنه يوجه الشكر لكل متطوع شارك في فعاليات حياة كريمة على مدار السنوات الماضية في كافة محافظات الجمهورية، حيث كان هذا المشروع حلما شبابيا في البداية، والذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطلقه منذ 5 سنوات. 

وأضاف جمال، خلال احتفالية يوم متطوعي حياة كريمة في دار الأوبرا، اليوم الجمعة، أن هذا الحلم أصبح حقيقة على الأرض، وأصبحت حياة كريمة متواجدة في كل مكان في مصر، وذلك بهدف تقديم الخدمات لملايين المصريين، والجهود الكبيرة التي بذلها جنود حياة كريمة على الأرض. 

حياة كريمه فعاليات حياة كريمة عبد الفتاح السيسي السيسي احتفالية يوم متطوعي حياة كريمة دار الاوبرا

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