متهم بغسل 11 مليون جنيه في بورسعيد: نصبت على شركة قطاع عام كبيرة

كشف متهم بغسل الأموال في محافظة بورسعيد، خلال التحقيق معه عن تفاصيل تحصله على 11 مليون جنيه بطريقة غير شرعية، وكيف حاول غسل تلك الأموال، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضح المتهم بغسل 11 مليون جنيه في بورسعيد، عن أنه امتنع عن دفع مديونية مستحقة عليه لأحد الشركات التابعة للقطاع العام مما ساهم في تكوين ثروة كبيرة بشكل سريع من المال الحرام.

وتابع المتهم أمام جهات التحقيق، أنه قرر عمل غسيل لتلك الأموال لإبعاد الشبهات عنه، وجعل تلك الثروات بطريقة شرعية، وكأنه تحصل عليها بشكل شرعي حتى لا يسأل قانونًا.

كما أقر المتهم أنه قام بتأسيس عدد من الشركات، واستخدام تلك الأموال المشبوهة لشراء مجموعة من السيارات والعقارات، لإصباغ أمواله المنهوبة صبغة الشرعية القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط متهم بغسل 11 مليون جنيه من أموال تحصل عليها من أحد شركات القطاع العام وامتنع عن سدادها، عن طريق شراء عقارات وسيارات وإنشاء شركات.