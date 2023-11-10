الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المستشفيات أصبحت الهدف الأول للعدوان الإسرائيلى

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية وتؤلم الضمير الإنساني، مشيرًا إلى أن المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تبث على الهواء والعالم لا يحرك ساكنًا.

وناشد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الامن المنعقدة حاليًا، المجلس لوقف المجازر في قطاع غزة، وعملية القتل المتعمد والإبادة الجماعية لشعب كامل.

أشار منصور إلى أن المستشفيات أصبحت الهدف الأول للعدوان الإسرائيلي في غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني صامد في وجه عدوان غاشم يستهدف المصابين والأطفال وكل شىء حي.

أضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدنيين بغزة وبث ذلك على الهواء مباشرة.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة المستشفيات الإسرائيلي رياض منصور الضمير الانساني

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