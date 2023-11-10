"العالم يمر بأزمة ضمير".. بصوت باكٍ مقدمة نارية لمذيعى قناة القاهرة الإخبارية

أكد محمد عبد الرحمن، مذيع قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث هو قصف وحشي لمنطقة مدنية خالصة، لمستشفى تحولت من مكان خاص لعلاج المرضى إلى ملجأ للشعب الفلسطيني.

وعلقت أمل مضهج مذيعة القاهرة الإخبارية بصوت باكٍ، أن ما نشهده اليوم في فلسطين هو حرب ضد أطفال ونساء قائلة: "أطفال ينادون الحياة والسلام والإسرائيلي يريد الموت".

وكان قد أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن هناك اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفلسطينيين بمخيم الشاطئ غرب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.