القومية لمكافحة فيروسات الكبد: انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الكبد في مصر

قال الدكتور محمد عبد الله، المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن سرطان الكبد كان أهم أسبابه في مصر هو كثر الإصابة العميقة بفيروس سي، وبالتالي جميع المؤشرات الطبية الدولية والمحلية أشارت إلى أن معدلات الإصابة بسرطان الكبد انخفضت منذ انخفاض الإصابة بفيروس سي في مصر.

القضاء على فيروس سي

وأكد الدكتور محمد عبدالله، خلال لقائه ببرنامج “بصراحة” مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إنه يوجد برامج مستمرة بشكل دائم للكشف المبكر عن الفيروسات، ويتم إجراء تلك الفحوصات للمواطنين داخل المستشفيات أثناء الحصول على العلاج للكثير من الأمراض مثل الغسيل الكلوي.

تطعيمات الفيروسات

قال: "فيروس سي ليس له تطعيم ولكن فيروس بي له تطعيم في مصر، ومصر رائدة في صناعته، لذا معدلات الإصابة بهذا الفيروس قليلة جدًا في مصر، ويمكن القول أن هذا الفيروس شديد الشراسة عن فيروس سي".