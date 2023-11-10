الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية تخمد حريق في منطقة أوسيم

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب في أحد المنازل بمنطقة أوسيم، عقب تلقيها بلاغ من المواطنين.

بلاغ حريق في أوسيم

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، تفيد نشوب حريق في أحد المنازل بمنطقة أوسيم.

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السيطرة على حريق مخزن بحدائق الأهرام

السيطرة على الحريق

دفعت إدارة الحماية المدنية بالجيزة، بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق ونجحوا في السيطرة عليه قبل امتداد النيران للأماكن المجاورة، وأجروا عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو مصابين، وجاري العمل على توضيح سبب نشوب الحريق.

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