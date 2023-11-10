رئيس حزب الإصلاح والنهضة يٌشير لدور الأحزاب السياسية فى الانتخابات الرئاسية 2024

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على دور الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظروف إقليمية وعالمية ووقت حرج.

وأضاف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "دور الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو توعية المواطنين بشكل كبير بأهمية الانتخابات بالنسبة للمرحلة الحالية في تاريخ مصر".

وأشار إلى أن "الأمة في أشد الحاجة لوعي سياسي عال وناضح لما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات في كل مكان، وهذا ظهر جليًا في محاولة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري".

وتغلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد قيام الهيئة الوطنية للانتخابات، بعقد مؤتمر صحفي لدعوة الناخبين للتصويت في الداخل والخارج، وإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءًا من فتح باب الترشح وانتهاء بإعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية.