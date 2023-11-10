طارق حامد فى نادى الزمالك.. ماذا يفعل؟

وصل طارق حامد لاعب منتخب مصر وفريق ضمك السعودي إلى مقر نادي الزمالك.

وأثار ظهور طارق حامد داخل مقر نادي الزمالك الكثير من الجدل حول إمكانية عودته إلى القلعة البيضاء مرة أخرى.

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سر تواجد طارق حامد داخل نادي الزمالك

ظهر طارق حامد داخل نادي الزمالك من أجل إنهاء بعض الأوراق الخاصة من خلال سيارة الشهر العقاري الموجودة داخل مقر النادي.

ويستعد طارق حامد للمشاركة مع منتخب مصر في مباراتي جيبوتي وسيراليون خلال الأيام القليلة المقبلة في تصفيات مونديال 2026.

واللاعب ضمن القائمة التي اختارها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لخوض مباراتي سيراليون وجيبوتي في تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 13 نوفمبر الجاري.

وخاض طارق حامد 8 مباريات الموسم الجاري وصنع هدفا وحيدا عقب انتقاله في الصيف قادما من اتحاد جدة.

وساهم طارق حامد الموسم الماضي في تحقيق النمور لقب الدوري السعودي بعد غياب.

وتأمل جماهير الزمالك في عودة طارق حامد مرة أخرى، خاصةً بعد رحيل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

جدير بالذكر أن طارق حامد خلال مشواره مع نادي الزمالك حقق 12 لقبًا مع الفريق الأبيض قبل الرحيل إلى الدوري السعودي.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وعلى صعيد آخر، يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب جيبوتي في أولى جولات تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق من استاد القاهرة الدولي مساء يوم الخميس السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف وفي تمام الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بينما يخوض المنتخب المصري المباراة الثانية له في تصفيات كأس العالم 2026 في ضيافة منتخب سيراليون، حيث تقام المباراة بمجمع صامويل كانيون دو الرياضي بمونروفيا عاصمة ليبيريا في 19 من شهر نوفمبر الجاري، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.