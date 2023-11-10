سامر الجطيلي: عدم قدرة المجتمع الدولي على إيقاف القتال في غزة أمر مؤسف

أكد سامر الجطيلي متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، أن الاحتياج الإنساني في قطاع غزة كبير جدًا لا سيما القطاع الصحي، مضيفًا بأن هناك حملة شعبية بالمملكة العربية السعودية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، تقدر بـ450 مليون ريال سعودي.

وأضاف متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المملكة تثمن التعاون للسلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية.

ونوه الجطيلي، أن عدم قدرة المجتمع الدولي على إيقاف القتال المستمر في غزة أمر مؤسف لكل دول العالم، وخاصة الداعمة لإسرائيل.

في هذا الصدد قد أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه من المنتظر وصول مزيد من شحنات وقوافل الإغاثة، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق جسر جوي يصل قريبًا، ومن المقرر عبوره للقطاع صباح السبت.