الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى: تراب الوطن مقدس عند المصريين ويضحون بأنفسهم من أجله (فيديو)

د. شوقي علام
د. شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الحفاظ الوطن يعتبر حفاظ على الدين، لافتا إلى أنه إذا ضاع الوطن ضاع الدين.  

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وتابع مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "رسول الله صلى الله عليه وسلم، دافع عن المدينة المنورة عندما أمر بالقتال، فقد كان يدافع عن الوطن والدين، وفى حالنا المعاصر قد تم وضع حدود للدول، ورغم هذه الحدود نشأت علاقة على كافة المستويات من الشخص العادى والمؤسسات والجيش، من نوع خاص مع الأرض، فلا يستطيع مصرى أن يفرط فى حبة رمل، وأصبحت هذه عقيدة فى الجيش المصرى".

واستكمل: "تراب الوطن عند المصريين مقدس ويستطيعون أن يبذلوا أرواحهم فى مواجهة أى اعتداء، والجميع يقوم بالحفاظ على الدولة الوطنية، والذى نعتقد أنه يجب شرعا الحفاظ على الدولة الوطنية".

https://fb.watch/oe9PK1WQdI/?mibextid=NnVzG8

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية فضائية الناس الوطن عند المصريين مقدس الدولة الوطنية

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