الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسام موافى: الشد العضلى مشكلة صحية لا يجب الاستهانة بها

حسام موافي
حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن الشد العضلي يعد من المشكلات الصحية التي تسبب الإزعاج والألم للمصابين بها، وقد يكون مؤشرًا على وجود أمراض أخرى تحتاج إلى العلاج.

وأوضح موافي، في برنامجه "ربي زدني علمًا"، الذي يبث على قناة صدى البلد، أن انخفاض مستوى الكالسيوم في الجسم يؤدي إلى حدوث التشنجات العضلية في الأطراف العلوية والسفلية، وهو ما يرجع غالبًا إلى الإصابة بقصور في الغدة الجار درقية، التي تنظم عملية استقلاب الكالسيوم في الجسم.

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن هناك بعض الأدوية التي تحتوي على مواد تسبب الشد العضلي كإحدى آثارها الجانبية، لذا ينصح بمراجعة الطبيب المختص قبل تناولها أو إيقافها.

حسام موافي كلية طب القصر العيني الشد العضلي ربي زدني علم ا الحالات الحرجة

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