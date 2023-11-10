الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نجاة شخصين من الموت في حادث مروري بالطريق السياحي بالجيزة

حادث مروري
حادث مروري

نجا مواطنين من الموت المحقق، في تصادم بين سيارتين أعلى الطريق السياحي بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم في سياراتي إسعاف لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وانتقل رجال المرور لمكان الحادث، والدفع بالأوناش لإزالة أثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية.

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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالعمرانية

كان قد تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا بتصادم سيارتين أعلى الطريق السياحي بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتبين من المعاينات إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى.

وكشف الفحص عن أن الحادث سببه اختلال عجلة القيادة من بين يدي أحد قائدي السيارتين مما أدى إلى اصطدامهما.

تصادم بين سيارتين الطريق السياحى محافظة الجيزة تحرر محضر بالواقعة رجال المرور تسيير الحركة المرورية مدير أمن الجيزة الطريق السياحي بالجيزة

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