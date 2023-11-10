نجاة شخصين من الموت في حادث مروري بالطريق السياحي بالجيزة

نجا مواطنين من الموت المحقق، في تصادم بين سيارتين أعلى الطريق السياحي بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم في سياراتي إسعاف لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وانتقل رجال المرور لمكان الحادث، والدفع بالأوناش لإزالة أثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية.

كان قد تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا بتصادم سيارتين أعلى الطريق السياحي بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتبين من المعاينات إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى.

وكشف الفحص عن أن الحادث سببه اختلال عجلة القيادة من بين يدي أحد قائدي السيارتين مما أدى إلى اصطدامهما.