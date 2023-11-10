رابط فعال.. كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين SMS

كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين.. زادت معدلات بحث ملايين المواطنين الحائزين للبطاقات التموينية لصرف السلع التموينية الشهرية، عن كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين الخاصة بهم، وذلك فى حالة نسيان الرقم السري أو فقد بطاقة التموين، فى ظل رغبة المواطنين فى الحصول على السلع التموينية الشهرية من بقالى التموين فى مختلف أنحاء مصر.

كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين

إضافة إلى ذلك، ارتفعت خلال الساعات الماضية معدلات بحث الاستعلام ملايين المواطنين، وذلك عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى، عن كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين الخاصة بهم فى حالة فقدها أو نسيان الباس ورد لصرف السلع التموينية الشهرية لهم، والدعم الحكومى فى ظل تيسير المعيشة على المواطنين.

كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين

كما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصيلحى، معرفة رقم السري لبطاقة التموين فى حالة نسيان الرقم السري أو فقدان البطاقة، وذلك لما يقرب من 64 مليون مواطن يستحقون صرف السلع التموينية الشهرية، خاصة أن الرقم السري للبطاقة التموينية يكون خاصا بصرف السلع التموينية الغذائية الشهرية وليس مخصص لصرف فارق النقاط للخبز.

كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين

كذلك، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة معرفة رقم السري لبطاقة التموين لأية مواطن يفقدها أو فى حالة فقدان الرقم السر، وذلك من خلال رسالة نصية sms على الرقم المخصص لذلك وهو 9136 مكتوب بها رقم "1"، يتبع ذلك تلقى رسالة من التموين تتضمن الرقم السري الجديد للبطاقة التموينية المفقودة، والمكون من 4 أرقام، مع استلام الرقم الجديد عقب تسليم البطاقة التموينية.

معرفة رقم السري لبطاقة التموين

أيضا، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى إطار التيسير على المواطنين، معرفة رقم السري لبطاقة التموين فى حالة نسيان الرقم السري، من خلال الدخول على شبكة الإنترنت بخلاف إرسال رسالة نصية تتضمن الرقم السري الجديد.

وتستعرض "الدستور" كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين في حالة نسيانه أو فقد البطاقة التموينية، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، كالآتي:

1_ الدخول على بوابة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمى هنا ..

2_ الضغط على أيقونة تموين.

3_ ظهور قائمة خدمات وزارة التموين.

4_ الضغط على كلمة ابدأ.

5_ تسجيل بيانات البطاقة التموينية تتضمن الاسم ورقم البطاقة والإدارة التموينية وعدد الأفراد ومكتب التموين التابع له.

6_ تحديد بيانات أفراد البطاقة بدقة وصلة القرابة مع صاحب البطاقة.

7_ الضغط على موافقة على كافة الشروط.

8_ تفعيل البطاقة التموينية وإرسال رسالة نصية بالرقم السري الجديد.

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