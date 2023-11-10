"قرارات التحكيم مخجلة".. "بيراميدز" يُهنئ الزمالك بالصعود لنهائي كأس مصر

أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز بيانا هاما بشأن مباراة الفريق في نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، أمام نادي الزمالك.

وهنأ نادي بيراميدز، في بيان له اليوم الجمعة، نادي الزمالك بمناسبة وصوله للمباراة النهائية من البطولة، كما وجه الشكر للاعبيه على الجهد الكبير المبذول خلال المباراة، على الرغم من النقص العددي الذي عانى منه الفريق، بعد طرد أحمد توفيق.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين به، بخالص التهنئة لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره، بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن تقديره الكامل تجاه فريق بيراميدز الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين وقدموا جهودا غير عادية.

ونحن إذ لا نريد الانتقاص من فوز نادي الزمالك، فإننا نؤكد أن مشكلتنا كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة والوهمية تجاه بيراميدز خلال المباراة، والكروت الصفراء والحمراء.

إن غياب العدالة والنزاهة يؤدي إلى الانحدار، وقرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كاس مصر كانت مخجلة.

بيان بيراميدز بشأن مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك

أول رد من بيراميدز على تحويل ممدوح عيد للجنة الانضباط بالجبلاية

ومن جانب آخر، علق مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، على الأنباء التي ترددت مؤخرا بتحويل ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي السماوي إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

يأتي ذلك، عقب ما صرح به ممدوح عيد، ضد التحكيم، بعد توديع فريق بيراميدز، منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر (نسخة موسم 2022 /2023)، على يد الزمالك الأربعاء الماضي، عن طريق ضربات الجزاء (4/3).

وكان الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة، قد انتهيا بالتعادل الإيجابي 3/3، ليتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية من البطولة، ومقابلة الأهلي على اللقب، خلال شهر مارس من العام المقبل 2024.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": بيراميدز لم يصله أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن ما صرح به عامر حسين عضو مجلس الجبلاية بشأن إحالة المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز إلى لجنة الانضباط مؤخرا.

وأعلن عامر حسين عن أن اتحاد الكرة، قرر إحالة المهندس ممدوح عيد للجنة الانضباط، بحجة ما وصفه بأنه هجوم على لجنة الحكام عقب مباراة بيراميدز والزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وأشار المصدر متسائلا:"إحالة أي فرد من منظومة اتحاد الكرة للجنة الانضباط يقتضي اجتماعا لمجلس إدارة الجبلاية لاتخاذ القرار، فمتى وأين اجتمع اتحاد الكرة؟.

وأردف: "أم أن القرار صدر عن عامر حسين نفسه على الهواء؟ وكيف يعلنه في الإعلام ولم يصدر عن اتحاد الكرة أي تفاصيل بشأن اجتماع رسمي للإدارة تعلن فيه تفاصيل الإحالة وأي قرارات أخرى؟".

وأكمل:"أم أنه تم تعيينه متحدثا رسميا للجبلاية".

واختتم قائلا:"كيف لرئيس لجنة مسابقات الرابطة أن يعلن عقوبة مرتبطة بمباراة الكأس التي لا تشرف عليها الرابطة؟".