جنوب إفريقيا تستدعى سفير الاحتلال الإسرائيلى بسبب العدوان على غزة

قالت وزارة الخارجية في بريتوريا اليوم الجمعة إن جنوب إفريقيا استدعت سفير الاحتلال، إلياف بيلوتسركوفسكي، لمناقشة سلوكه الذي وُصفته بأنه «مؤسف» فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن بيلوتسركوفسكي تسلم أمر الاستدعاء أمس الخميس، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن سلوكه.

وقال البيان «مطلوب من السفير بيلوتسركوفسكي أن يتصرف وفقًا لاتفاقيات فيينا التي تمنح رؤساء البعثات الدبلوماسية امتيازات ومسئوليات معينة من أهمها الاعتراف بالقرارات السيادية للبلد المضيف».